Сын Байдена подал апелляции по делу о хранении оружия

Newsweek: Хантер Байден подал апелляции по делу о хранении оружия

Хантер Байден подал апелляции с требованием снять с него федеральное обвинение в хранении оружия, суд по которому запланирован на начало июня этого года. Об этом сообщает Newsweek.

«Адвокаты Хантера Байдена несколько раз пытались добиться прекращения или отсрочки дела, хотя все такие запросы были отклонены окружным судьей США Мэриеллен Норейка. Защита вновь призвала суд переслушать аргументы, требующие отмены обвинительного заключения, и попросила приостановить все судебные разбирательства на время рассмотрения апелляции», — сообщает журнал.

Суд над сыном действующего президента США Джо Байдена должен начаться 3 июня, ему предъявлены обвинения в трех уголовных преступлениях, связанных с покупкой оружия, которую он совершил в 2018 году. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и утверждает, что «владел оружием всего 11 дней».

14 марта сообщалось, что дело Хантера Байдена может помешать предвыборной кампании его отца. Его адвокаты с тех пор добиваются прекращения дела, утверждая, что прокуроры подчинились политическому давлению из-за республиканцев.