Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 14 марта 2024Мир

В США назвали политические последствия дела Хантера Байдена

Politico: дело Хантера Байдена может помешать предвыборной кампании его отца

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Рассмотрение дела бизнесмена Хантера Байдена о хранении им огнестрельного оружия состоится в июне в разгар предвыборной кампании, что может помешать переизбранию его отца, президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета Politico.

«Адвокаты Хантера Байдена с тех пор добиваются прекращения дела, утверждая, что прокуроры подчинились политическому давлению после того, как соглашение было публично подвергнуто критике со стороны республиканцев, включая бывшего президента Дональда Трампа, как "любовный контракт"», — отмечается в материале издания.

Первоначально Хантер Байден должен был заключить сделку со следствием, которая позволила бы ему в июле прошлого года закрыть дело. Однако вместо заключения сделки суд продолжил расследование, в ходе которого были раскрыты факты уклонения от налогов и хранения оружия.

Ранее Хантер Байден отказался прийти на слушания об импичменте своего отца в Сенате США. Процесс был инициирован и поддержан республиканцами.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      В Германии призвали власти отреагировать на документ ООН о дискриминации русских

      В Латвии назвали экономическое преимущество от укрепления границы

      Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

      Цены на видеоигры в России вырастут

      ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

      Под Белгородом водитель погиб от обстрела кассетными боеприпасами

      Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

      Стало известно о новой попытке диверсантов вторгнуться на российскую территорию

      В Киргизии приняли закон о контроле за иностранными НКО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше