В США назвали политические последствия дела Хантера Байдена

Politico: дело Хантера Байдена может помешать предвыборной кампании его отца

Рассмотрение дела бизнесмена Хантера Байдена о хранении им огнестрельного оружия состоится в июне в разгар предвыборной кампании, что может помешать переизбранию его отца, президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета Politico.

«Адвокаты Хантера Байдена с тех пор добиваются прекращения дела, утверждая, что прокуроры подчинились политическому давлению после того, как соглашение было публично подвергнуто критике со стороны республиканцев, включая бывшего президента Дональда Трампа, как "любовный контракт"», — отмечается в материале издания.

Первоначально Хантер Байден должен был заключить сделку со следствием, которая позволила бы ему в июле прошлого года закрыть дело. Однако вместо заключения сделки суд продолжил расследование, в ходе которого были раскрыты факты уклонения от налогов и хранения оружия.

Ранее Хантер Байден отказался прийти на слушания об импичменте своего отца в Сенате США. Процесс был инициирован и поддержан республиканцами.