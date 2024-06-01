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04:05, 1 июня 2024Бывший СССР

Украинские военкомы начали искать призывников в храмах

РИА Новости: в Херсоне во время богослужений у храмов дежурят военкомы

Фото: Stringer / Reuters

Около входа в действующие храмы и другие религиозные организации в Херсоне во время богослужений начали дежурить украинские военкомы, целью которых является поиск мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости рассказали представители пророссийского подполья.

«Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в Вооруженные силы Украины. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания», — сообщил собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что настоятелей действующих на территории Украины храмов заставили склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ.

Ранее на Украине уволили назначенного годом ранее военкома Одесской области Александра Охрименко. Его назначили «начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации одной из военных частей».

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