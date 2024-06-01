Украинский полковник назвал три сложных направления для ВСУ

Полковник Селезнев: ВСУ сталкивается с трудностями на восточном фланге

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными трудностями на восточном фланге специальной военной операции (СВО). Об этом заявил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передает РИА Новости.

«Три направления: Покровское, Кураховское и Краматорское — там противник задействует невероятное количество ресурсов, имеет серьезное преимущество и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике», — заявил полковник.

Он также отметил, что российские войска имеют тотальное преимущество в ресурсах, из-за чего могут ежедневно продвигаться вперед.