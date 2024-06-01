Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 1 июня 2024Бывший СССР

Украинский полковник назвал три сложных направления для ВСУ

Полковник Селезнев: ВСУ сталкивается с трудностями на восточном фланге
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными трудностями на восточном фланге специальной военной операции (СВО). Об этом заявил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передает РИА Новости.

«Три направления: Покровское, Кураховское и Краматорское — там противник задействует невероятное количество ресурсов, имеет серьезное преимущество и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике», — заявил полковник.

Он также отметил, что российские войска имеют тотальное преимущество в ресурсах, из-за чего могут ежедневно продвигаться вперед.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Солнце произошли две мощные вспышки

      За два месяца до Олимпиады в Сену попало 50 миллионов литров сточных вод

      Украинский полковник назвал три сложных направления для ВСУ

      ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

      Стало известно о возможном переносе Игр дружбы

      В Британии заявили о развале украинской обороны на харьковском направлении

      Обвиняемой по делу о фейках педиатру передали в СИЗО 20 килограммов соли

      Осколки упали на пляж после работы ПВО в Белгороде

      В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

      Посла Великобритании в Мексике уволили после шутки с автоматом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше