Умерла теща Барака Обамы

Мать Мишель Обамы Мэриан Робинсон умерла в возрасте 86 лет

Мать бывшей первой леди США Мишель Обамы Мэриан Робинсон ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, передает ABC News.

«Сегодня [31 мая] утром она мирно ушла из жизни, и сейчас никто из нас не совсем уверен, как именно мы будем жить дальше без нее», — сказал бывший американский лидер.

Обама напомнил, что Робинсон всегда была близка к семье, включая период президентства. В частности, она согласилась переехать в Белый дом, где помогала в воспитании дочерей четы Обамы Малии и Саши. Как отметил экс-президент, его теща была большой опорой для семьи в то время.

Семья бывшего американского лидера известна не только в политике, но и стремится освоить новые сферы. 7 мая голливудская актриса, писательница и продюсер Вупи Голдберг поддержала старшую дочь Обамы Малию на фоне ее режиссерского дебюта.