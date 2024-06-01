В Британии заявили о проблемах Запада на Украине на фоне успехов России

Историк Туз: Запад испытывает проблемы на Украине на фоне успехов России

Запад испытывает проблемы на фоне успехов России в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом написал британский историк Адам Туз в статье для газеты Financial Times (FT).

«Ситуация в конфликте на Украине изменилась в пользу России. Европейская экономика отстает от экономики США. На южной границе маячит вопрос с иммигрантами (...). Если [экс-президент США] Дональд Трамп победит в ноябре, он может вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату и поставить под вопрос будущее НАТО», — написал эксперт.

Туз добавил, что современная ситуация является мрачной для стран Запада. Он также раскритиковал политику канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его словам, он «тормозит» инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по укреплению Европейского союза и обретению собственной стратегической автономии. Историк резюмировал, что Берлин не предлагает ничего нового и лишь сохраняет зависимую от США позицию.

Ранее издание Politico раскритиковало встречу Макрона с Шольцем. СМИ описывает ее как визит «более красивого и красноречивого французского соседа» в гости к «незадачливому неудачнику» Шольцу. По мнению авторов материала, канцлер ФРГ растерял свою политическую популярность.