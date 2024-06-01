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08:16, 1 июня 2024Россия

В Краснодарском крае обнаружили обломки украинского беспилотника

В станице Раевской под Новороссийском обнаружили обломки беспилотника ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены в станице Раевской под Новороссийском в Краснодарском крае. Городской муниципальный центр управления сообщил в Telegram-канале, что части украинского беспилотника будут обезврежены.

«31 мая в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевской были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа. В районе раевских бань выставлено оцепление», — уточняется в публикации.

Ранее о массовом налете дронов заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Под ударом оказался город Грайворон. В результате детонации одного из летательных аппаратов пострадал мирный житель.

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      Маргарита Пименова
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