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19:52, 1 июня 2024Бывший СССР

В Кропивницком прогремел взрыв

«Общественное»: в украинском городе Кропивницкий произошел взрыв

Фото: Ok.foto / Wikipedia

В украинском городе Кропивницкий Кировоградской области произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщает телеканал «Общественное» («Суспільне»).

Подробности произошедшего не сообщаются. В момент взрыва в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Ранее на Украине сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Местные власти сообщают о разрушениях, пострадавших нет.

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      Алевтина Запольская
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