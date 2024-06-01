В Кропивницком прогремел взрыв

«Общественное»: в украинском городе Кропивницкий произошел взрыв

В украинском городе Кропивницкий Кировоградской области произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщает телеканал «Общественное» («Суспільне»).

Подробности произошедшего не сообщаются. В момент взрыва в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Ранее на Украине сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Местные власти сообщают о разрушениях, пострадавших нет.