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13:22, 1 июня 2024Мир

В Крыму сравнили с шакалами разрешившие Украине атаковать Россию страны

Вице-премьер Мурадов сравнил с шакалами страны, разрешившие атаки на Россию

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что западные страны, разрешившие Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать своим оружием регионы России за пределами зоны специальной военной операции, нуждаются в отрезвлении от экстаза. Его цитирует РИА Новости.

Мурадов сравнил эти страны со стаей шакалов и предупредил их лидеров о возможных последствиях. «Стая шакалов, нападающих на медведя, обычно разбегается с визгом, как только пара их разорванных вожаков взлетает в воздух от удара когтистой лапы разъяренного хозяина тайги», — подчеркнул он.

Вице-премьер Крыма подчеркнул, что Запад должен осознать серьезность угрозы «нанесения сокрушительного удара» по «наиболее ретивым» противникам России.

Ранее Мурадов обвинил коллективный Запад в односторонней отмене доктрины ядерного сдерживания. Он также предупредил, что, если поставляемые Украине дальнобойные ракеты будут использованы против российской территории, страны Запада должны быть четко предупреждены, что ответ получат «они, инициаторы и наводчики ракет».

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      Наталья Обрядина
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