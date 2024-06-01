Мурадов: Запад в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания

Западные страны фактически в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, санкционируя удары по территории России. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами», — объяснил он.

Как утверждает Мурадов, «тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы» противники РФ приближают отмену доктрины ядерного сдерживания. «Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку», — заявил собеседник агентства.

Если поставляемые Киеву дальнобойные ракеты применяются против российской территории, то западные государства должны быть четко предупреждены, что ответ получат «они, инициаторы и наводчики ракет», подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России является «актом самообороны, а не эскалации». Кроме того, он выразил поддержку тем странам военного блока, которые начали снимать ограничения на применение ВСУ дальнобойных вооружений.