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02:33, 1 июня 2024Россия

В Крыму обвинили Запад в отмене доктрины ядерного сдерживания

Мурадов: Запад в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Dmitry Bogatyrev / Unsplash

Западные страны фактически в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, санкционируя удары по территории России. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами», — объяснил он.

Как утверждает Мурадов, «тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы» противники РФ приближают отмену доктрины ядерного сдерживания. «Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку», — заявил собеседник агентства.

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Если поставляемые Киеву дальнобойные ракеты применяются против российской территории, то западные государства должны быть четко предупреждены, что ответ получат «они, инициаторы и наводчики ракет», подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России является «актом самообороны, а не эскалации». Кроме того, он выразил поддержку тем странам военного блока, которые начали снимать ограничения на применение ВСУ дальнобойных вооружений.

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      Маргарита Пименова
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