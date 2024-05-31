Украина выпустила по России «Нептуны» и 29 беспилотников. Какие регионы попали под атаку?

ПВО уничтожила пять ракет «Нептун» и 29 дронов ВСУ над Кубанью

Украина в ночь на пятницу, 31 мая, выпустила по регионам России противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотники. Об этом сообщило Минобороны.

По информации министерства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники над территорией Краснодарского края, а также над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

На Кубани украинские беспилотники ударили по нефтебазе

В ведомстве рассказали, что над Краснодарским краем системы ПВО поразили пять противокорабельных украинских ракет «Нептун» и 29 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор российского региона Вениамин Кондратьев сообщил, что после удара в Темрюкском районе начался пожар на нефтебазе. По его словам, пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами.

Фото: Reuters

Он отметил, что в настоящее время идет ликвидация возгорания, на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. Кондратьев сообщил о пострадавших из числа сотрудников нефтебазы, остальной персонал эвакуирован.

Тем временем в Новороссийске перекрывали въезд в город на фоне опасности атаки беспилотников, об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко. Он также призвал население находиться в укрытиях. «В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников. На Владимировском посту перекрыт въезд и выезд из города», — говорилось в сообщении Кравченко.

В Татарстане ввели план «Ковер»

Жители Татарстана сообщают о летящих беспилотниках в небе над регионом. В некоторых районах Казани на фоне ситуации прозвучала сирена. Telegram-канал Shot публикует видеоролик, на котором виден беспилотник самолетного типа и слышен характерный звук работы его мотора. По данным Telegram-канала Mash, Казань могли попытаться атаковать дальнобойными беспилотниками «Лютый». Этот аппарат — реплика турецкого БПЛА «Байрактар».

Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет. В республике ввели план «Ковер», пояснили в Росавиации. Планом «Ковер» в профессиональной авиационной среде называют режим закрытого неба. Это означает требование немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех (за некоторыми исключениями) бортов, находящихся в воздухе.

Фото: РИА Новости

По данным Telegram-канала Shot, над российским регионом был сбит один дрон. Предварительно, Татарстан пытались атаковать двумя беспилотниками. Местные средства массовой информации утверждают, что атаке едва не подвергся район около завода «Казаньоргсинтез». Всех работников предприятия успели эвакуировать.

Украинские беспилотники впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали Татарстан в начале апреля. Тогда три украинских дрона атаковали территорию предприятий: один ударил по заводу на территории особой экономической зоны «Алабуга», два — по студенческому общежитию.