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08:22, 31 мая 2024Россия

Появились кадры замеченного в Татарстане беспилотника

В сети появились кадры замеченного в Татарстане беспилотника

В сети появились кадры из Татарстана, где заметили беспилотники. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи виден беспилотник самолетного типа и слышен характерный звук работы его мотора. Голос за кадром говорит, что снятый на видео летательный аппарат — второй, который пролетел мимо.

Беспилотники заметили в Казани утром в пятницу, 31 мая. В некоторых районах региона прозвучала сирена. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет, в республике ввели план «Ковер». Официально информацию об этом власти не комментировали.

В ночь на 31 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по регионам России противокорабельными ракетами «Нептун» и беспилотниками. Над Краснодарским краем системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили пять противокорабельных украинских ракет и 29 беспилотных летательных аппаратов. По одному дрону самолетного типа также удалось перехватить в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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