Жители Татарстана сообщили о летящих беспилотниках

В Татарстане заметили летящие беспилотники, об устройствах сообщили жители республики. Подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, в некоторых районах Казани на фоне ситуации прозвучала сирена. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет.

По данным Telegram-канала Shot, над российским регионом был сбит один дрон. Предварительно, Татарстан пытались атаковать двумя беспилотниками.