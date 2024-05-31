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08:08, 31 мая 2024Россия

В Татарстане заметили летящие беспилотники

Жители Татарстана сообщили о летящих беспилотниках

Фото: Globallookpress.com

В Татарстане заметили летящие беспилотники, об устройствах сообщили жители республики. Подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, в некоторых районах Казани на фоне ситуации прозвучала сирена. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет.

По данным Telegram-канала Shot, над российским регионом был сбит один дрон. Предварительно, Татарстан пытались атаковать двумя беспилотниками.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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