В Татарстане заметили летящие беспилотники
Жители Татарстана сообщили о летящих беспилотниках
В Татарстане заметили летящие беспилотники, об устройствах сообщили жители республики. Подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.
Как выяснило издание, в некоторых районах Казани на фоне ситуации прозвучала сирена. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет.
По данным Telegram-канала Shot, над российским регионом был сбит один дрон. Предварительно, Татарстан пытались атаковать двумя беспилотниками.