Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Казань

Mash: Украина атаковала Казань дальнобойными беспилотниками «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в пятницу, 31 мая, атаковали Казань дальнобойными беспилотниками «Лютый». Такие подробности приводит Mash в Telegram-канале.

По информации издания, дальнобойные беспилотники такого типа уже ранее запускали по Санкт-Петербургу. Летательные аппараты представляют собой реплику знаменитого турецкого Bayraktar.

Беспилотники заметили в Казани утром в пятницу, 31 мая. В некоторых районах региона прозвучала сирена. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет, в республике ввели план «Ковер». После сообщений о беспилотниках в Татарстане на части предприятий объявили эвакуацию.

Официально информацию о дронах власти не комментировали. В сети также опубликовали кадры замеченного в Татарстане беспилотника. На видеозаписи виден беспилотник самолетного типа и слышен характерный звук работы его мотора. Голос за кадром говорит, что снятый на видео летательный аппарат — второй, который пролетел мимо.