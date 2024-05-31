После сообщений о беспилотниках в Татарстане на предприятиях объявили эвакуацию

Пресс-служба главы Татарстана: на части предприятий в регионе объявили эвакуацию

После сообщений о беспилотниках в Татарстане на некоторых предприятиях объявили эвакуацию сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.

«По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал "внимание всем", который означает необходимость эвакуации», — пояснили там.

В пресс-службе главы региона добавили, что все сотрудники промышленных предприятий проинструктированы о необходимых действиях, которые нужно предпринять при звучащей сирене.

Беспилотники заметили в Казани утром в пятницу, 31 мая. В некоторых районах региона прозвучала сирена. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет, в республике ввели план «Ковер». Официально информацию об этом власти не комментировали.

В сети также опубликовали кадры замеченного в Татарстане беспилотника. На записи виден беспилотник самолетного типа и слышен характерный звук работы его мотора. Голос за кадром говорит, что снятый на видео летательный аппарат — второй, пролетевший мимо.