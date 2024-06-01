В НАТО сделали важный вывод на фоне конфликта на Украине

Бауэр: конфликт на Украине показал НАТО необходимость разработки дешевого оружия

Российско-украинский конфликт показал НАТО необходимость разработки более дешевого оружия, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. К такому выводу он пришел на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, пишет ТАСС.

Бауэр подчеркнул, что конфликт на Украине явственно показал необходимость сбалансировать количество высококачественного и дорогостоящего вооружения в пользу более дешевого для менее значимых целей. В подтверждение своих слов он привел в пример ситуацию, в которой беспилотник стоимостью 10 тысяч долларов уничтожает танк стоимостью 10 миллионов долларов. Подобное положение вещей глава военного комитета НАТО назвал неправильным с экономической точки зрения.

При этом Бауэр призвал участников Североатлантического альянса не впадать в крайности. «Если дрон может уничтожить очень дорогие системы вооружения, это не означает, что нам больше не нужны эти системы. Но нам нужно сбалансировать числа», — отметил он.

Ранее британский историк Адам Туз написал, что Запад испытывает проблемы на фоне успехов России в специальной военной операции на Украине. По его мнению, ситуация в конфликте изменилась в пользу России, в то время как будущее европейской экономики выглядит мрачным.