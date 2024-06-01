В российском городе неизвестный изнасиловал и пытался удушить девушку

В Петербурге неизвестный избил, изнасиловал и пытался удушить 22-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал, избил и пытался удушить 22-летнюю девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на некий информированный источник.

По данным канала, нападение произошло на проспекте Обуховской Обороны в районе парка «Куракина Дача» в ночь на 29 мая. Подробности преступления не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае арестовали на два месяца 28-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку и расправившегося с ней. Нападение произошло утром 25 мая. Пьяного мужчину задержали через несколько часов после совершенного преступления.