Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 1 июня 2024Силовые структуры

В Тюмени нашли тело на крыше магазина

СК: в Тюмени нашли тело на крыше супермаркета

Фото: Сергей Русанов / Коммерсантъ

В Тюмени на крыше магазина на улице Заречный проезд обнаружили тело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону, передает Ura.ru.

Сообщается, что мужчина без признаков жизни, лежал на крыше супермаркета «Пятерочка».

По факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка, заявили в СУ СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчину ударило молнией. Инцидент произошел в Балашихе. Тело было обнаружено с ожогами и электрометками.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве похоронили Анастасию Заворотнюк. На прощание со звездой «Моей прекрасной няни» пришли сотни людей

      Лавров заявил о цинизме Германии в выплатах компенсаций блокадникам

      Муж Заворотнюк не сдержал эмоций на прощании с актрисой

      В Тюмени нашли тело на крыше магазина

      Акция протеста против развязывания НАТО войны прошла в Европе

      Стало известно о применении ВСУ западного оружия для ударов по Белгороду

      Ученые нашли лучшее лекарство от агрессивного вида рака

      На Западе заявили об охоте российских FPV-дронов на ВСУ

      Глава IIHF заявил о недовольстве стран высоким местом России в рейтинге

      КНДР вновь запустила шары с навозом на Южную Корею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше