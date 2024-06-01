В Тюмени нашли тело на крыше магазина

СК: в Тюмени нашли тело на крыше супермаркета

В Тюмени на крыше магазина на улице Заречный проезд обнаружили тело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону, передает Ura.ru.

Сообщается, что мужчина без признаков жизни, лежал на крыше супермаркета «Пятерочка».

По факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка, заявили в СУ СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчину ударило молнией. Инцидент произошел в Балашихе. Тело было обнаружено с ожогами и электрометками.