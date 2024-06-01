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22:07, 1 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб ребенок

Балицкий: при обстреле Новогоровки со стороны ВСУ погибли женщина и ребенок

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новогоровка в Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

При обстреле погибла женщина. Также ее 13-летняя дочь скончалась в реанимации из-за полученных ранений.

«Киевские террористы обстреляли частный сектор села Новогоровка Токмакского района», — заявил губернатор региона.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела населенного пункта Марьина в Донецкой народной республике пострадала шестилетняя девочка. Ребенок получил ранение, находясь в автомобиле. ВСУ нанесли артиллерийский удар снарядами натовского калибра 155 миллиметров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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