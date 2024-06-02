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16:55, 2 июня 2024Культура

51-летний актер Андрей Чернышов сообщил о рождении первого ребенка

«СтарХит»: 51-летний актер Андрей Чернышов сообщил о рождении сына

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Чернышов сообщил о рождении первого ребенка. Об этом пишет Starhit.

На закрытии Забайкальского кинофестиваля в Чите 51-летний артист рассказал журналистам, что пять месяцев назад его супруга, актриса Мария Добржинская, родила сына. При этом он не стал раскрывать подробности семейного события. «Это такие… очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», — высказался актер.

По мнению Чернышова, у мужчины обязательно должна быть семья. «Несмотря на то, что я сам относительно поздно обзавелся семьей — в 43 года. Но это не от пренебрежения к этому институту, а потому что хотел быть уверен, что это раз и навсегда», — объяснил он и добавил, что ему временно пришлось приостановить работу, чтобы помочь жене в декрете.

Ранее сообщалось, что известный голливудский актер, звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые станет отцом. 40-летний артист подтвердил новость на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел», которая состоялась 15 апреля.

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      Мария Винар
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