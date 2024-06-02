Американцы без образования стали меньше поддерживать Байдена

Reuters: американцы без образования стали меньше поддерживать лидера США Байдена

Американцы без образования с семейным доходом ниже 50 тысяч долларов в год стали меньше поддерживать действующего президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters.

«Поддержка Байдена среди избирателей, не имеющих четырехлетнего образования, снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с этим периодом предвыборной кампании 2020 года», — говорится в публикации.

При этом, как следует из данных социологов, избиратели, разочаровавшиеся в Байдене, в основном не готовы голосовать за экс-президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября. Большинство граждан, разочарованных в действующем американском лидере, могут вообще отказаться голосовать.

Ранее стало известно о планах Байдена заморозить конфликт на Украине перед выборами. В администрации президента боятся создать у избирателей впечатление, что Вашингтон привел Киев к поражению.