Стало известно о планах Байдена заморозить конфликт на Украине перед выборами

TAC: администрация Байдена хочет заморозить украинский конфликт

Глава США Джо Байден планирует заморозить конфликт на Украине перед осенними выборами. В администрации президента не хотят выглядеть так, «будто они привели Киев к поражению», пишет издание The American Conservative.

«Администрация Байдена просто хочет сохранить все как есть до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова подумают о возможности мирного урегулирования конфликта», — сказано в статье.

Однако журналисты отметили, что Штаты вынуждены не допустить «коллапса Украины» из-за того, что она становится слабее.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски раскритиковала решение американского лидера Джо Байдена, касающееся нанесения ударов поставляемым Украине оружием по России. По ее словам, это решение лишь приведет к эскалации конфликта.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. Американские чиновники уточнили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.