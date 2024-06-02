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01:07, 2 июня 2024Мир

Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

Президент Борич заявил, что Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля
Габриэль Борич

Габриэль Борич. Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Чили присоединится к иску, которая ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Габриэль Борич, пишет La Tercera.

По его словам, на сегодняшний день насчитывается более 35 тысяч жертв. Политик назвал это гуманитарной катастрофой.

«Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами», — сказал Борич.

Ранее сообщалось, что на слушании в Международном суде ООН посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела обвинил Израиль в политике апартеида в отношении палестинцев.

Международный суд ООН проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, обвиняемого в геноциде в секторе Газа. Для дачи показаний вызваны представители 52 государств мира. Израильское руководство обвинения отвергает и называет действия суда несправедливыми и предвзятыми.

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      Марина Совина
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