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15:31, 20 февраля 2024Мир

ЮАР обвинила Израиль в апартеиде

Международный суд ООН: ЮАР обвинила Израиль в апартеиде в Палестине

Фото: Peter Dejong / AP

На слушании в Международном суде ООН посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела обвинил Израиль в политике апартеида в отношении палестинцев. Об этом сообщает Associated Press.

«Южная Африка несет особое обязательство, как перед своим собственным народом, так и перед международным сообществом обеспечить, чтобы вопиющие и оскорбительные практики апартеида, где бы они ни происходили, были бы названы таковыми и немедленно прекращены», — заявил он, отметив, что действия Израиля представляют собой даже более крайнюю форму апартеида, чем существовавший в ЮАР.

Израильская политика на палестинских территориях неотличима от колониализма, а их оккупация является «фундаментально незаконной», добавил дипломат.

Международный суд ООН проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, обвиняемого в геноциде в секторе Газа. Для дачи показаний вызваны представители 52 государств мира. Израильское руководство обвинения отвергает и называет действия суда несправедливыми и предвзятыми.

Ранее Израиль объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сильву персоной нон грата. Бразильский лидер сравнил происходящее в секторе Газа с Холокостом.

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      Дмитрий Попов
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