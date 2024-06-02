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13:30, 2 июня 2024Россия

Два человека погибли из-за пожара на НПЗ «Лукойла»

На НПЗ «Лукойла» в Ухте произошел пожар, два человека погибли

Фото: МЧС России

Два человека погибли из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» в Ухте Республики Коми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала произошла разгерметизация в резервуарном парке «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». В результате два человека погибли и четверо пострадали. Baza уточняет, что погибшие и пострадавшие — сотрудники завода, проводившие работы в одном из резервуаров.

На месте происшествия работают более 70 сотрудников МЧС. Угрозы распространения огня на другой резервуар нет.

По данным канала, версия атаки беспилотников не рассматривается.

Ранее, в мае, сообщалось, что над НПЗ «Танеко» и «Таиф-НК» в Нижнекамске (Республика Татарстан) прозвучала воздушная тревога. Была организована эвакуация сотрудников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима», а также «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины» и Нижнекамской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

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      Варвара Кошечкина
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