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10:05, 2 июня 2024Россия

Хищник напал на дрессировщика во время выступления в российском цирке

Shot: во время выступления в цирке Обнинска медведица напала на дрессировщика

В городе Обнинск Калужской области медведица напала на дрессировщика во время выступления в цирке «Счастье». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, шоу проходило днем 1 июня в цирке, расположенном на улице Красных Зорь. Очевидцы рассказали, что во время шоу хищница стала сильно нервничать и напала на своего пожилого дрессировщика. Ее удалось оттащить подбежавшим вовремя статистам. Дрессировщик при этом не пострадал.

По сведениям Telegram-канала Mash, медведица напала на заслуженного артиста Олега Красова. При этом в цирке журналистам канала пояснили, что произошла штатная ситуация и хищница просто играла с артистом. После инцидента выступление продолжили.

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      Екатерина Подвигина
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