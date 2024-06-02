Хищник напал на дрессировщика во время выступления в российском цирке

Shot: во время выступления в цирке Обнинска медведица напала на дрессировщика

В городе Обнинск Калужской области медведица напала на дрессировщика во время выступления в цирке «Счастье». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, шоу проходило днем 1 июня в цирке, расположенном на улице Красных Зорь. Очевидцы рассказали, что во время шоу хищница стала сильно нервничать и напала на своего пожилого дрессировщика. Ее удалось оттащить подбежавшим вовремя статистам. Дрессировщик при этом не пострадал.

По сведениям Telegram-канала Mash, медведица напала на заслуженного артиста Олега Красова. При этом в цирке журналистам канала пояснили, что произошла штатная ситуация и хищница просто играла с артистом. После инцидента выступление продолжили.