Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:37, 2 июня 2024Бывший СССР

Храм Украинской православной церкви закидали яйцами и камнями

В Черкасской области неизвестные закидали яйцами и камнями Ильинский храм УПЦ

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

В Корсунь-Шевченковском Черкасской области неизвестные закидали яйцами и камнями Ильинский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Это произошло рано утром 1 июня. Вандалы разбили окно в церкви, а потом скрылись с места преступления.

Прихожане храма полагают, что провокацию совершили те же люди, которые 31 мая захватили храм Спаса Нерукотворного УПЦ. Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая в Корсунь-Шевченковском рейдеры под руководством Службы безопасности Украины (СБУ) захватили храм Спаса Нерукотворного.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Личную охрану главы Центробанка усилили после повышения ключевой ставки. Коллеги называют Набиуллину Стальной Эльвирой

      Россиянка оставила ребенка в такси и скрылась в лесу

      Россиян предупредили о наказании за уход от НДФЛ

      После атаки украинских дронов-камикадзе пострадал один россиянин

      Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев

      Дженнифер Лопес высмеяли в сети из-за отмены тура по семейным обстоятельствам

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге

      Момент обрушения жилого дома в Стамбуле попал на видео

      Храм Украинской православной церкви закидали яйцами и камнями

      Экс-глава Ирана Ахмадинежад зарегистрировался на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше