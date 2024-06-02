Храм Украинской православной церкви закидали яйцами и камнями

В Черкасской области неизвестные закидали яйцами и камнями Ильинский храм УПЦ

В Корсунь-Шевченковском Черкасской области неизвестные закидали яйцами и камнями Ильинский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Это произошло рано утром 1 июня. Вандалы разбили окно в церкви, а потом скрылись с места преступления.

Прихожане храма полагают, что провокацию совершили те же люди, которые 31 мая захватили храм Спаса Нерукотворного УПЦ. Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая в Корсунь-Шевченковском рейдеры под руководством Службы безопасности Украины (СБУ) захватили храм Спаса Нерукотворного.