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15:10, 2 июня 2024Мир

Иран выразил протест послу Китая

МИД Ирана выразил протест послу Китая Цуну Пейу
СюжетПротесты в Иране
Посольство Китая в Тегеране

Посольство Китая в Тегеране. Фото: GTVM92 / Wikipedia

Министерство иностранных дел Ирана вызвало в ведомство посла Китая Цун Пейу. Дипломату был выражен протест в связи с позицией Пекина о принадлежности отдельных островов в Персидском заливе, передает ТАСС.

«На встрече с китайским послом помощник министра иностранных дел Мохаммад Алибек (...) отметил близкие отношения между Ираном и Китаем и напомнил, что уважение суверенитета и территориальной целостности стран является одним из основных принципов международных отношений», — говорится в пресс-релизе иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что протест связан с некоторыми положениями заявления по итогам совместного заседания Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), по которому острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса признаются территорией эмиратов.

Ранее в Китае отреагировали на Индо-тихоокеанскую стратегию США. Заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн назвал ее бесперспективной.

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      Глеб Палехов
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