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07:15, 2 июня 2024Мир

Канада присоединится к инициативе США по оборонному сотрудничеству

Министр Блэр: Канада присоединится к инициативе США по оборонному сотрудничеству
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Канада приняла решение присоединиться к инициативе Соединенных Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом рассказал канадский министр обороны Билл Блэр.

«Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе, которая была объявлена на форуме министром обороны (США) Ллойдом Остином», — уточнил он.

Блэр также поблагодарил Остина за «несравненное лидерство» во всех уголках мира. Министр считает, что данная инициатива усилит коллективную безопасность и «станет гарантом того, что Канада, США и другие партнеры смогут поддерживать различные инновации».

Ранее представитель посольства РФ в Канаде рассказал, что находящиеся на территории Украины иностранные инструкторы являются законной целью для российских вооруженных сил. В дипмиссии подчеркнули, что поставки Украине оружия и отсутствие ограничений на его применение не изменят ситуации на поле боя.

Несколькими днями ранее в НАТО призвали разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. При этом альянс не планирует отправлять свой контингент на Украину. По словам генсека Йенса Столтенберга, блок не намерен становиться частью конфликта.

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      Марина Совина
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