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07:42, 2 июня 2024Наука и техника

Китай раскрыл подробности посадки модуля на обратной стороне Луны

Китайский зонд использовал 3D-сканирование для посадки на обратной стороне Луны

Фото: Eduardo Baptista / Reuters

Китайское национальное космическое управление (CNSA) раскрыло подробности посадки модуля на обратной стороне Луны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на расстоянии 100 метров до поверхности Луны зонд китайской автоматической межпланетной станции Chang'e-6 завис и использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.

Перед самой посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно сел.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю.

В начале мая ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 С стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае. Цель миссии состояла в доставке до двух килограммов образцов реголита.

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      Марина Совина
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