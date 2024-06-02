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14:02, 2 июня 2024Россия

Лодочный поселок загорелся под Москвой

В Дубне загорелся лодочный поселок БАМ на Московском море
СюжетЛесные пожары:

В подмосковной Дубне загорелся лодочный поселок БАМ на Московском море. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Дубна | Вести».

«Опять полыхает БАМ на Московском море. Дым видно отовсюду», — говорится в публикации. На кадрах видно, как огонь охватил практически весь лодочный комплекс. На место прибыли пожарные. Площадь возгорания и его причины пока не известны, информации о пострадавших также не поступало.

Ранее в Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар. Речь идет о возгорании в Муйском районе. На видео, снятом из кабины машиниста, было видно, как поезд проходит через лес, который горит с обеих сторон от железной дороги. Обзор заслоняет сначала дым, а потом — пламя.

Площадь лесного пожара в российском регионе достигла 29,5 гектара. Помимо этого, в Муйском районе оказался разрушен мост. В конструкцию врезался грузовик, из-за чего движение на 319-м километре пришлось полностью перекрыть.

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      Нина Ташевская
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