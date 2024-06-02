Макрона обвиили в лицемерии

Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с РФ после получения премии мира

Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно говорит о войне с Россией даже после получения Вестфальской премии мира. Об этом заявил обозреватель Юджель Одземир в своей статье для турецкой газеты Evrensel.

«Макрон с картой в руке рассказывал о том, почему Украина должна бомбить Россию», — говорится в статье. По словам журналиста, французский лидер активно пытается втянуть в открытое противостояние с Россией канцлера Германии Олафа Шольца.

«Макрон буквально играл ранее объявленными Шольцем в Германии "красными линиями", такими как "не отправлять войска на Украину" и "не наносить удары по России немецким оружием"», — пишет Одземир. По его словам, можно рассматривать «как попытку еще больше загнать Германию в трясину войны».

Ранее на Западе заявили, что слабая и неэффективная политика Эммануэля Макрона и Олафа Шольца подрывает их авторитет в Европе и способна привести их к неудаче после выборов в Европарламент. По данным издания Politico, Шольц и Макрон все чаще воспринимаются «коллегами-лидерами Европейского союза как хромые утки».