Мощный пожар перекинулся на три жилых дома в российском регионе

В деревне Дударева Тюменской области пожар охватил три жилых дома

В деревне Дударева Тюменской области загорелись надворные постройки. В результате мощный пожар перекинулся на три жилых дома, сообщает ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 15:30 по местному времени (13:30 мск). Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, огонь уже охватил дома россиян.

По предварительным данным специалистов, площадь пожара достигает 500 квадратных метров. В его тушении задействованы девять единиц техники и 30 человек. Информации о пострадавших пока не поступало, отметили в ведомстве.

Ранее в тот же день случился пожар в лодочном поселке БАМ на Московском море в Дубне. На кадрах с места происшествия было видно, как огонь охватил практически весь комплекс. На место прибыли пожарные. Площадь возгорания и его причины пока не известны, информации о пострадавших также не поступало.