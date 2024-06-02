Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 2 июня 2024Россия

Мощный пожар перекинулся на три жилых дома в российском регионе

В деревне Дударева Тюменской области пожар охватил три жилых дома

Фото: МЧС Тюменской области

В деревне Дударева Тюменской области загорелись надворные постройки. В результате мощный пожар перекинулся на три жилых дома, сообщает ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 15:30 по местному времени (13:30 мск). Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, огонь уже охватил дома россиян.

По предварительным данным специалистов, площадь пожара достигает 500 квадратных метров. В его тушении задействованы девять единиц техники и 30 человек. Информации о пострадавших пока не поступало, отметили в ведомстве.

Ранее в тот же день случился пожар в лодочном поселке БАМ на Московском море в Дубне. На кадрах с места происшествия было видно, как огонь охватил практически весь комплекс. На место прибыли пожарные. Площадь возгорания и его причины пока не известны, информации о пострадавших также не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?

      Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

      Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

      Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

      В России высказались о возможном переносе Игр дружбы

      Главе Пентагона напомнили о причинах начала конфликта на Украине

      Европейская страна отказалась от перехода российских фигуристов

      В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

      Мощный пожар перекинулся на три жилых дома в российском регионе

      Российский боец Адлер раскрыл способ обмана украинских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше