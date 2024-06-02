Полковник высказался о перспективах украинского наступления

Полковник Кошкин назвал амбициозными разговоры о начале наступления Украины

Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новое контрнаступление, можно назвать амбициозными, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах новой украинской военной кампании.

«Скопление 50 батальонов на харьковском направлении были созданы для того, чтобы не допустить прорыва Вооруженных сил Российской Федерации. Во всяком случае, они посчитали, что будет захват Харькова, хотя наш президент в открытую сказал на пресс-конференции, что мы ничего подобного не планировали. Теперь они говорят, что они наступают», — сказал он.

Я не отрицаю, что сейчас будет аккумулирование силы на каком-то небольшом участке, чтобы показать высокую степень активности и назвать это наступлением. Но в сложившейся ситуации говорить о серьезном развитии наступления в каком-то стратегическом направлении, мне кажется, слишком амбициозно со стороны Украины Андрей Кошкин полковник в отставке

По мнению военного эксперта, такая активность нужна Украине, чтобы показать Западу результаты от поставок помощи.

«Я думаю, что это выгодно в информационно-политическом плане, чтобы показать западному миру, что вот вы дали нам вооружение, боевую технику, деньги и видите — мы сразу стали наступать. Хотя, по оценочным суждениям, по всей линии боевого соприкосновения нельзя сказать, что ВСУ проявили активность. Активность они проявляют там, где их сосредоточили», — добавил специалист.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, ВСУ начали контрнаступательную операцию. По его словам, сейчас уже идет первый этап. «Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск "Север". Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же начало реализовываться», — отметил он.