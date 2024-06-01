Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ

Военкор Коц сообщил, что ВСУ начали первый этап контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступательную операцию, сообщил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Он уточнил, что в настоящее время идет первый этап контрнаступления Украины. «Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск "Север". Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же начало реализовываться», — заявил военкор.

По его словам, ВСУ уже дважды атаковали Белгородскую область американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Причем каждый раз две волны. Первая — осколочно-фугасные реактивные снаряды. Вторая — кассетные. С расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания», — написал Коц, отметив, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно поражает цели.

Ранее 1 июня военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали использовать западное вооружение для ударов по России. «Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны», — подчеркнул журналист.