Норвегия захотела отправить на родину до тысячи украинцев

NRK: украинские беженцы стали серьезным бременем для Норвегии

Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста. Украинские беженцы стали серьезным бременем для Ослов, пишет издание NRK.

По данным СМИ, с марта 2022 года заявки на «коллективную защиту» подали более 77 тысяч украинцев. Отмечается, что такая защита предполагает предоставление вида на жительство без оценки индивидуальной потребности в защите.

Спустя время норвежские власти перешли к рассмотрению каждого заявления в индивидуальном порядке, а также приняли ряд мер, чтобы сделать приток беженцев с Украины управляемым.

«Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии», — отметили в Минюсте Норвегии.

В статье также подчеркивается, что Осло планирует и дальше ужесточать правила предоставления украинцам убежища.

31 мая Украина подписала с Норвегией пятилетнее соглашение о безопасности на 13,5 миллиарда норвежских крон (около 1,2 миллиарда евро) до 2027 года.

Норвегия также намерена предоставить Украине 1,2 миллиарда евро военной помощи в этом году и продолжит поставлять норвежские системы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) NASAMS и оборудование к ним.

