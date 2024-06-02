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08:43, 2 июня 2024Мир

Норвегия захотела отправить на родину до тысячи украинцев

NRK: украинские беженцы стали серьезным бременем для Норвегии

Фото: Sandro Kradolfer / Unsplash

Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста. Украинские беженцы стали серьезным бременем для Ослов, пишет издание NRK.

По данным СМИ, с марта 2022 года заявки на «коллективную защиту» подали более 77 тысяч украинцев. Отмечается, что такая защита предполагает предоставление вида на жительство без оценки индивидуальной потребности в защите.

Спустя время норвежские власти перешли к рассмотрению каждого заявления в индивидуальном порядке, а также приняли ряд мер, чтобы сделать приток беженцев с Украины управляемым.

«Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии», — отметили в Минюсте Норвегии.

В статье также подчеркивается, что Осло планирует и дальше ужесточать правила предоставления украинцам убежища.

31 мая Украина подписала с Норвегией пятилетнее соглашение о безопасности на 13,5 миллиарда норвежских крон (около 1,2 миллиарда евро) до 2027 года.

Норвегия также намерена предоставить Украине 1,2 миллиарда евро военной помощи в этом году и продолжит поставлять норвежские системы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) NASAMS и оборудование к ним.

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      Марина Совина
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