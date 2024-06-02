Петросян рассказал об отказе сыграть главную роль в культовой комедии Гайдая

Юморист Петросян рассказал, что отказался играть Шурика в комедии Леонида Гайдая

Юморист Евгений Петросян вспомнил, как режиссер Леонид Гайдай предлагал ему сыграть Шурика в культовой комедии «Операция Ы». Об отказе сыграть главную роль в фильме артист рассказал в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», — поделился Петросян. Юморист отметил, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а режиссер изначально хотел предложить роль Шурика более молодой звезде.

Артист пояснил, что отказался от роли из-за того, что считал Шурика романтическим героем. В то время как его самого больше интересовали комедийные образы. Однако Петросян не предугадал, что фильм окажется знаковым.

Ранее Евгений Петросян заявил, что юмор может исчезнуть. По его словам, жанр будет мутировать или исчезнет. По его мнению, на юмористические концерты стало приходить меньше людей после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Артист также назвал проблемой съемку выступлений на телефоны, из-за чего материалы с концертов появляются в бесплатном доступе в сети.