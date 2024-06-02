Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:29, 2 июня 2024Культура

Петросян рассказал об отказе сыграть главную роль в культовой комедии Гайдая

Юморист Петросян рассказал, что отказался играть Шурика в комедии Леонида Гайдая
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян вспомнил, как режиссер Леонид Гайдай предлагал ему сыграть Шурика в культовой комедии «Операция Ы». Об отказе сыграть главную роль в фильме артист рассказал в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», — поделился Петросян. Юморист отметил, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а режиссер изначально хотел предложить роль Шурика более молодой звезде.

Артист пояснил, что отказался от роли из-за того, что считал Шурика романтическим героем. В то время как его самого больше интересовали комедийные образы. Однако Петросян не предугадал, что фильм окажется знаковым.

Ранее Евгений Петросян заявил, что юмор может исчезнуть. По его словам, жанр будет мутировать или исчезнет. По его мнению, на юмористические концерты стало приходить меньше людей после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Артист также назвал проблемой съемку выступлений на телефоны, из-за чего материалы с концертов появляются в бесплатном доступе в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?

      Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

      Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

      Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

      В России высказались о возможном переносе Игр дружбы

      Главе Пентагона напомнили о причинах начала конфликта на Украине

      Европейская страна отказалась от перехода российских фигуристов

      В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

      Мощный пожар перекинулся на три жилых дома в российском регионе

      Российский боец Адлер раскрыл способ обмана украинских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше