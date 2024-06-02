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07:05, 2 июня 2024Россия

Помогавший ВСУ экс-студент МГУ высказался о планах вернуться на Украину

Помогавший ВСУ экс-студент МГУ Гулько заявил, что не вернется на Украину

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Помогавший Вооруженным силам Украины (ВСУ) экс-студент Московского государственного университета (МГУ) Сергей Гулько высказался о планах вернуться на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бывшего студента, он не собирается возвращаться. Он добавил, что в настоящее время находится за рубежом, хочет продолжить учебу и получить диплом врача.

Ранее сообщалось, что бывшего студента МГУ отказались пускать в Грузию. Сергей Гулько родился в Одессе и имеет украинское гражданство. Тверской районный суд установил, что экс-студент публиковал в интернете призывы и лозунги националистического характера. Также сообщалось, что он организовывал сбор денег для нужд ВСУ и искал способы вступить в ряды украинской армии, а также призывал наносить удары по Москве. Гулько обязали покинуть Россию до 29 апреля.

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      Марина Совина
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