Путин поблагодарил одного из министров Узбекистана

Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана за вкусные фрукты

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин заявил, что их ему присылает узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев. Российский лидер сказал об этом перед переговорами с главой Узбекистана в резиденции «Куксарой».

Абдурахмонов назвал такую оценку большой ответственностью.

Президент России находился в Узбекистане с государственным визитом с 26 по 28 мая. Переговоры лидеров двух стран состоялись как в узком, так и в расширенном составе.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).