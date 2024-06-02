Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 2 июня 2024Россия

Путин поблагодарил одного из министров Узбекистана

Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана за вкусные фрукты

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин заявил, что их ему присылает узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев. Российский лидер сказал об этом перед переговорами с главой Узбекистана в резиденции «Куксарой».

Абдурахмонов назвал такую оценку большой ответственностью.

Президент России находился в Узбекистане с государственным визитом с 26 по 28 мая. Переговоры лидеров двух стран состоялись как в узком, так и в расширенном составе.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Офицер заявил, что Макрон фактически разрешил Украине бить по России своими ракетами. Целью должны стать аэродромы

      Выпавшая из окна в Москве трехлетняя девочка умерла

      Российские ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

      Регбист из ЮАР назвал удивившую его в России вещь

      В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября

      Путин поблагодарил одного из министров Узбекистана

      Самокатчик сбил гуляющую в парке с ребенком россиянку

      Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Казахстана

      Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите в Швейцарии

      Умер российский дипломат Анатолий Потапов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше