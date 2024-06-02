Россиянам назвали способы защитить дачу от пожаров

Эксперт Сущек призвала россиян обработать дачные дома противопожарным составом

Задуматься о пожарной безопасности на даче стоит сразу на этапе строительства. Способы защитить загородный участок от возгораний назвала россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, нужно выбирать правильное расположение дома на участке — его следует размещать с учетом розы ветров и удаленности от потенциальных источников возгорания, таких как соседские дома или лесные массивы. «Очень важно организовать противопожарные разрывы — свободное пространство между строениями на участке и близлежащей территорией. Также на этапе проектирования нужно предусмотреть систему эвакуации», — отметила специалистка.

При возведении и отделке строений лучше использовать негорючие или трудно воспламеняющиеся строительные материалы — например, гипсокартон и керамическую плитку, а также минеральную вату для теплоизоляции. Если дом деревянный, то его эксперты призывают обработать противопожарными составами. Дачникам также посоветовали не экономить на электрике. Ее монтаж стоит доверить профессионалам и выбирать качественные и долговечные материалы.

Помимо этого, на участке должен быть легкодоступный источник воды: колодец, скважина или емкость с водой. «Емкость следует располагать вдали от строений, в удобном месте для быстрого доступа. Нужно следить за уровнем воды и регулярно его пополнять», — отметила Сущек.

Важно также соблюдать правила разведения огня на участке и пользования каминами или печами, если они есть. «В каждом доме можно иметь огнетушитель, ведра с песком и лопаты, емкости с водой. Если вы приобрели огнетушитель, разместите его в доступном месте рядом с потенциальным источником возгорания: на кухне, в гараже, возле камина», — добавила эксперт.