Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 2 июня 2024Экономика

Россиянам назвали способы защитить дачу от пожаров

Эксперт Сущек призвала россиян обработать дачные дома противопожарным составом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Задуматься о пожарной безопасности на даче стоит сразу на этапе строительства. Способы защитить загородный участок от возгораний назвала россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, нужно выбирать правильное расположение дома на участке — его следует размещать с учетом розы ветров и удаленности от потенциальных источников возгорания, таких как соседские дома или лесные массивы. «Очень важно организовать противопожарные разрывы — свободное пространство между строениями на участке и близлежащей территорией. Также на этапе проектирования нужно предусмотреть систему эвакуации», — отметила специалистка.

При возведении и отделке строений лучше использовать негорючие или трудно воспламеняющиеся строительные материалы — например, гипсокартон и керамическую плитку, а также минеральную вату для теплоизоляции. Если дом деревянный, то его эксперты призывают обработать противопожарными составами. Дачникам также посоветовали не экономить на электрике. Ее монтаж стоит доверить профессионалам и выбирать качественные и долговечные материалы.

Помимо этого, на участке должен быть легкодоступный источник воды: колодец, скважина или емкость с водой. «Емкость следует располагать вдали от строений, в удобном месте для быстрого доступа. Нужно следить за уровнем воды и регулярно его пополнять», — отметила Сущек.

Важно также соблюдать правила разведения огня на участке и пользования каминами или печами, если они есть. «В каждом доме можно иметь огнетушитель, ведра с песком и лопаты, емкости с водой. Если вы приобрели огнетушитель, разместите его в доступном месте рядом с потенциальным источником возгорания: на кухне, в гараже, возле камина», — добавила эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

      Военный ВСУ заявил о нежелании Киева давать мобилизованным статус военнослужащих

      В Новой Зеландии изучают возможность частичного присоединения к AUKUS

      Украинца с бронхиальной астмой отправили на фронт

      В Китае прокомментировали отделение Тайваня от КНР

      В Китае заявили об отсутствии поставок оружия участникам украинского конфликта

      В Белгороде произошла серия взрывов

      КНДР запустила 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

      Украинских священников обязали склонять прихожан к вступлению в ВСУ

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше