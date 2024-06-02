Россиянка описала дома американцев фразой «как в больнице — скучно и страшно»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала, что в местных домах скучно и страшно, как в больнице. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что интерьеры американских домов ее соотечественникам совсем не близки. «Не отходя от прихожей можно заметить, что никаких тебе полочек, вешалок, зеркал, этажерок для обуви, ключниц. Просто тонкая, иногда стеклянная, хрупкая входная дверь, за которой с одной стороны находятся сразу улица и дорога, с другой стороны — гостиная и кухня», — такими фразами описала дома в США Ершова.

Россиянка удивилась, что обувь местные жители привыкли хранить в гардеробной, которая находится в спальне. «Поэтому американец в обуви идет с улицы прямо в гардеробную. Ну не знаю, как им такой порядок, а я брезгую», — призналась путешественница.

Кроме того, ее поразило, что в американских домах нет потолочных люстр и обоев. «Американцы тупо красят стены в белый цвет, абсолютно не задумываясь о красивом интерьере. У большинства жителей он является стандартным», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.

