Российские средства ПВО уничтожили РСЗО «Ольха» над российским регионом

МО: средства ПВО уничтожили РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 2 июня.

Уточняется, что снаряд был сбит около 09:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО. Информация о разрушениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. Погибший был секретарем совета безопасности района.

Утром 2 июня на территории всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность.