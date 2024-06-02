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11:30, 2 июня 2024Россия

Российские средства ПВО уничтожили РСЗО «Ольха» над российским регионом

МО: средства ПВО уничтожили РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 2 июня.

Уточняется, что снаряд был сбит около 09:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО. Информация о разрушениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. Погибший был секретарем совета безопасности района.

Утром 2 июня на территории всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

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      Екатерина Подвигина
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