Руководство Boeing отказались наказывать из-за катастроф с самолетами 737 MAX

Reuters: топ-менеджеров Boeing не накажут из-за катастроф в 2018 и 2019 годах

Руководство компании Boeing отказались наказывать из-за событий с самолетами 737 MAX, которые произошли в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Представители американского Минюста на встрече с членами семей погибших заявили, что топ-менеджеры избегут ответственности, поскольку срок преступлениям давно истек. Тогда жертвами первой катастрофы стали 189 человек — самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море из-за проблем с определением высоты и скорости. Год спустя лайнер Ethiopian Airlines потерпел крушение из-за тех же проблем. На его борту находилось 157 человек.

Ранее стало известно, что в США внезапно скончался еще один информатор, который сообщил о нарушениях при производстве самолетов Boeing. 45-летний Джошуа Дин, работавший аудитором качества в компании Spirit AeroSystems, одним из первых заявил об игнорировании производственных дефектов при выпуске модели 737 MAX.