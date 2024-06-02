Шахматисту Каспарову грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

ТАСС: Каспарову грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

Следователи имеют основания для возбуждения уголовного дела в отношении шахматиста Гарри Каспарова (внесен в список иностранных агентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что речь идет о статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). В случае возбуждения дела Каспарову будет грозить до двух лет лишения свободы или штраф.

Ранее суд в Коми заочно арестовал признанных в России иноагентами и включенных в список террористов и экстремистов чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Евгению Чирикову. Фигуранты обвиняются в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.