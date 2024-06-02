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09:53, 2 июня 2024Мир

Шторм в Палестине разрушил пристань США для гуманитарной помощи

Шторм в секторе Газа разрушил пристань для доставки гуманитарной помощи США

Высокие волны, вызванные штормом, разрушили в секторе Газа пристань для доставки гуманитарной помощи в Палестину из США. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это был своего рода аномальный погодный инцидент. Мы знали, что у него [пирса] есть ограничения в использовании с точки зрения погодных условий, но исследования, к которым мы обратились, показывали, что мы вряд ли столкнемся с ними... в летний период», — заявил в разговоре с изданием представитель администрации президента США.

Отмечается, что Вашингтон потратил на создание пристани более 320 миллионов долларов. Объект был критически важен для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа в условиях прекращения воздушных гуманитарных операций и закрытия множества сухопутных маршрутов в регионе.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что Израиль представил палестинскому движению ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, предложение было передано ХАМАС через Катар.

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      Глеб Палехов
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