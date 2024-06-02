СКР завел дело из-за пожара на российском НПЗ

СКР завел дело по факту пожара на НПЗ в Ухте

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте Республики Коми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ. По данным следствия, возгорание произошло при проведении плановых работ.

Пожар на НПЗ «Лукойла» в Ухте произошел ранее в воскресенье, 2 июня. По некоторым данным, произошла разгерметизация в резервуарном парке «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». В результате два человека погибли и четверо пострадали.

