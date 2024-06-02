Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

Трамп рассекретит документы по терактам 11 сентября в случае победы на выборах

Стало известно о намерении экс-президент США Дональд Трамп рассекретить документы по терактам 11 сентября. Соответствующее интервью появилось на сайте телеканала Fox News.

Политик заявил, что он сможет это сделать в случае победы на выборах. Кроме того, он готов обнародовать материалы по делам 35-го президента США Джона Кеннеди и Джеффри Эпштейна. Таким образом, по его словам, он надеется вернуть доверие американского общества к таким органам, как ЦРУ и ФБР. При этом Трамп уточнил, что, будучи президентом США, он уже рассекретил несколько документов по делу Кеннеди.

Кроме того, собеседник телеканала заявил, что во время управления страной он несколько раз принимал неправильные решения, выбирая генерального прокурора. В настоящий момент у него есть «пара имен», которые он хотел бы видеть на данном посту.

Ранее Трамп захотел назначить миллиардера Илона Маска своим консультантом в случае победы на выборах. Данная должность позволит бизнесмену влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.