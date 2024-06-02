Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 2 июня 2024Мир

Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

Трамп рассекретит документы по терактам 11 сентября в случае победы на выборах

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Стало известно о намерении экс-президент США Дональд Трамп рассекретить документы по терактам 11 сентября. Соответствующее интервью появилось на сайте телеканала Fox News.

Политик заявил, что он сможет это сделать в случае победы на выборах. Кроме того, он готов обнародовать материалы по делам 35-го президента США Джона Кеннеди и Джеффри Эпштейна. Таким образом, по его словам, он надеется вернуть доверие американского общества к таким органам, как ЦРУ и ФБР. При этом Трамп уточнил, что, будучи президентом США, он уже рассекретил несколько документов по делу Кеннеди.

Кроме того, собеседник телеканала заявил, что во время управления страной он несколько раз принимал неправильные решения, выбирая генерального прокурора. В настоящий момент у него есть «пара имен», которые он хотел бы видеть на данном посту.

Ранее Трамп захотел назначить миллиардера Илона Маска своим консультантом в случае победы на выборах. Данная должность позволит бизнесмену влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?

      Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

      Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

      Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

      В России высказались о возможном переносе Игр дружбы

      Главе Пентагона напомнили о причинах начала конфликта на Украине

      Европейская страна отказалась от перехода российских фигуристов

      В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

      Мощный пожар перекинулся на три жилых дома в российском регионе

      Российский боец Адлер раскрыл способ обмана украинских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше