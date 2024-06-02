Стало известно о страхе авиации ВСУ заходить в зону российской ПВО под Авдеевкой

МО: зенитчики «Центра» освобождают небо от авиации ВСУ на авдеевском направлении

Зенитчики группировки войск «Центр» ВС России рассказали о процессе освобождения неба от авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Видео опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

«ВСУ используют беспилотники кустарного производства, а также дроны-камикадзе, которые очень тяжело обнаружить и обстрелять. Но мы справляемся со всеми трудностями», — заявил командир расчета ЗРК с позывным Минус.

По словам бойца, украинская авиация опасается заходить в зону ответственности российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Работаем круглосуточно, без выходных, поэтому на авдеевском направлении небо будет чистым. Летать будет только наша авиация!» — добавил командир расчета ЗРК «Тор-М1» с позывным Якут.

Ранее сообщалось, что военные «Центра» сбили свыше десяти крылатых беспилотников и более 50 дронов-камикадзе за время наступательной операции на авдеевском направлении. В основном их уничтожают стрелковым оружием.