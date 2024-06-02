Трамп признался в готовности сесть в тюрьму

Дональд Трамп заявил, что готов сесть в тюрьму при наличии приговора суда

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что готов сесть в тюрьму, если такой приговор вынесет суд в Нью-Йорке по делу против него о фальсификации деловой документации. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом Fox News.

«Я с этим соглашусь», — заявил Трамп в ответ на вопрос о возможном тюремном сроке или домашнем аресте. Политик добавил, что допускает вероятность такого исхода. Экс-президент отметил, что суд над ним создает угрозу социального напряжения и может оказаться переломным моментом для американцев.

Суд в Нью-Йорке должен огласить свое решение по делу 11 июля. Тем временем на 15 июля назначено открытие конвенции Республиканской партии — там ожидается официальное выдвижение Трампа в качестве кандидата на следующие президентские выборы. Близость этих двух дат он считает частью игры.

В конце мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Сам политик назвал процесс фальсификацией.