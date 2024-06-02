В МИД Литвы призвали обдумать удар по России

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал обдумать удар по России

Несмотря на обилие громких речей на Западе, Украина находится в удручающем положении. В этом контексте странам НАТО необходимо обдумать, каков может быть ответный удар по России, заявил в интервью для ZDF глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше — несмотря на то, что на Западе мы произносим много решительных речей. Но если Россия продолжит эскалацию, это означает, что мы должны подумать о том, как нанести ответный удар», — призвал дипломат.

Он отметил, что возможным инструментом ответа может стать отправка на Украину войск отдельных стран НАТО. По его словам, подобное решение не приведет к конфликту России и альянса, поскольку в операциях будут задействованы силы конкретных государств.

Ранее в Литве рассказали о готовности направить военных инструкторов на Украину. По словам премьер-министра республики Ингриды Шимоните, это моральный долг союзников перед Киевом.